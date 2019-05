Stahlknecht: Von "spinnerten Ideen" verabschieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts CDU-Chef Holger Stahlknecht hat gefordert, die Ausgabenpolitik des Landes auf den Prüfstand zu stellen. Er erwarte mit Spannung die Ergebnisse der Steuerschätzung, sagte er am Mittwochabend auf einer Wahlkampfveranstaltung in Magdeburg. Die Prognosen, mit wie viel Einnahmen Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren rechnen kann, werden am Donnerstagabend erwartet.

"Das "Wünsch dir was" muss aufhören, und man muss sich von manchen spinnerten Ideen auch verabschieden dürfen", sagte Stahlknecht, der auch Innenminister der schwarz-rot-grünen Landesregierung ist. Er warnte jedoch auch davor, wieder in die harte Sparpolitik früherer Jahre zu verfallen. "Es darf nie wieder der Fehler gemacht werden, zulasten der Sicherheit zu sparen."

Die Steuerschätzung ist eine wichtige Grundlage für die Haushaltsplanung. In Sachsen-Anhalt wird derzeit der Etat für die Jahre 2020 und 2021 geplant. Da sich der langanhaltende Wirtschaftsaufschwung abschwächte, rechnen Experten damit, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so stark steigen wie bisher angenommen.