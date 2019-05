Schröder erwartet geringeres Steuerplus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt muss nach Einschätzung von Finanzminister André Schröder in den kommenden Jahren mit weniger Geld auskommen als geplant. Er erwarte, dass die Steuereinnahmen deutlich unter den bisherigen Prognosen liegen werden, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Magdeburg. Konkrete Zahlen wollte er zunächst nicht nennen. Die regionalen Ergebnisse der Steuerschätzung werden am Abend erwartet.

Klar ist bereits, dass die öffentliche Hand deutschlandweit zwar auch in den kommenden Jahren mehr Steuern einnehmen wird - allerdings nicht so viel mehr wie erhofft. Wegen der eingetrübten Konjunktur gehen die Steuerschätzer davon aus, dass Bund, Länder und Kommunen bis 2023 mit 124,3 Milliarden Euro weniger auskommen müssen als im Herbst vorhergesagt.

Die aktualisierten Prognosen dürften sich bereits auf den laufenden Landeshaushalt auswirken. Sachsen-Anhalts CDU-Chef Holger Stahlknecht (CDU) forderte vor diesem Hintergrund, die Ausgabenpolitik des Landes auf den Prüfstand zu stellen. "Das "Wünsch dir was" muss aufhören, und man muss sich von manchen spinnerten Ideen auch verabschieden dürfen", sagte Stahlknecht, der auch Innenminister der schwarz-rot-grünen Landesregierung ist.

Er warnte jedoch auch davor, wieder in die harte Sparpolitik früherer Jahre zu verfallen. "Es darf nie wieder der Fehler gemacht werden, zulasten der Sicherheit zu sparen." Auch eine funktionierende Verwaltung, Bildung und Wirtschaftsförderung müssten sichergestellt werden. Beim Rest müsse genau sortiert werden, welche Ausgaben nötig seien. Finanzminister Schröder sieht das ähnlich. "Die Steuerschätzung ist ein Signal, dass man eine Neubewertung des Machbaren braucht."

Die Steuerschätzung ist eine wichtige Grundlage für die Haushaltsplanung. In Sachsen-Anhalt wird derzeit der Etat für die Jahre 2020 und 2021 geplant. In diesem Jahr beläuft sich der Landeshaushalt auf ein Volumen von fast 11,5 Milliarden Euro.