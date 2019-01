Minister stellt neues Investitionsprogramm für Kommunen vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die Städte, Gemeinden und Landkreise in Sachsen-Anhalt können in den nächsten drei Jahren zusätzlich jeweils 20 Millionen Euro für Investitionen einplanen. Mehr als 200 Kommunen sollen von dem Landesprogramm mit der Bezeichnung "Kommunaler Investitionsimpuls" (KIP) profitieren, wie das Finanzministerium mitteilte. Details will Finanzminister André Schröder (CDU) heute gemeinsam mit dem Chef der Investitionsbank, Marc Melzer, in Magdeburg vorstellen.

Bereits zum Abschluss der Haushaltsverhandlungen hatten die Fraktionschef von CDU, SPD und Grüne im Landtag die zusätzlichen Millionen für die Kommunen als besonders wichtiges Vorhaben präsentiert. Das Programm erlaube eine unbürokratische Soforthilfe, mit denen etwa Kitas, Schulen oder Straßen saniert oder Energieeinsparungen finanziert werden könnten, sagte Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, Cornelia Lüddemann.

Für dieses Jahr sind 20 Millionen Euro im Landeshaushalt vorgesehen, die nach einem klaren Schlüssel verteilt werden sollen. Es ist geplant, für die nächsten zwei Jahre ebenfalls jeweils 20 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Viele Kommunen beklagen einen großen Investitionsstau und begründen ihn mit der klammen Kassenlage.