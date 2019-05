Niedersachsens Schuldenuhr zeigt 686 Millionen Euro weniger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Schuldenuhr läuft dank eines milliardenschweren Haushaltsüberschusses rückwärts. Am Mittwoch wurde die im Landtag in Hannover angebrachte Anzeigetafel um 686 Millionen Euro zurückgestellt: Sie zeigt statt eines Schuldenstands von 61,180 Milliarden Euro nun noch 60,494 Milliarden Euro an. Vorausgegangen war eine Entscheidung der Landesregierung, den Haushaltsüberschuss von 1,8 Milliarden Euro aus dem Jahr 2018 zur Schuldenreduzierung zu nutzen. Lob gab es dafür vom Bund der Steuerzahler, der planmäßig weitere Tilgungen von Altschulden nach diesem Schuldenabbau fordert. "Er ist richtig und nötig, weil er Lasten und Risiken von künftigen Generationen nimmt", sagte der Landesvorsitzende Bernhard Zentgraf.

"Mit dem aktuellen Gesetzentwurf für die Schuldenbremse in der niedersächsischen Landesverfassung und Landeshaushaltsordnung setzen wir diesen Kurs konsequent fort", sagte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Ulf Thiele. Durch den im März beschlossenen Gesetzentwurf für eine Schuldenbremse in Niedersachsen werde ein dauerhafter Schuldenstopp garantiert.

Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) will am kommenden Montag die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung präsentieren. Er hat bereits signalisiert, dass hohe Überschüsse wie 2018 angesichts der konjunkturellen Entwicklung kaum zu erwarten seien. Die Zuwächse seien nicht mehr so stark wie bisher. Sie waren im vergangenen Jahr zudem zum Teil einem VW-Bußgeld in Milliardenhöhe geschuldet. Die Steuerschätzung wird Einfluss haben auf die Beratungen für den Landeshaushalt des kommenden Jahres. Die rot-schwarze Landesregierung will die Eckpunkte für den neuen Haushaltsentwurf Ende Juni oder Anfang Juli bei einer Haushaltsklausur festzurren.