Hilbers erwartet Steuereinnahmen auf bisherigem Niveau

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) erwartet 2019 keinen Rückgang bei den Steuereinnahmen. Angesichts einer sich verlangsamenden Konjunktur geht er jedoch von einem weniger starken Anstieg aus, sagte er am späten Montagabend in Hannover. Im kommenden Jahr soll die Schuldenbremse in der Landesverfassung verankert werden. Sie lässt die Aufnahme von Neuschulden nur bei wenigen Ausnahmen zu, etwa bei Naturkatastrophen oder bei schlechter Wirtschaftslage. Zurzeit fänden letzte Feinabstimmungen dazu noch statt.

Hilbers, der im Januar die ersten Haushaltsberatungen für den Etatentwurf 2020 beginnen will, spricht sich vor allem bei der Neuordnung der Grundsteuer für ein einfach umzusetzendes Modell aus. Er strebt im kommenden Jahr auch in anderen Bereichen eine Steuervereinfachung an und will zur Standortsicherung zudem die Belastung der Unternehmen senken. Ein weiteres Ziel für 2019: Beim staatlichen Baumanagement will Hilbers die Strukturen optimieren. "Wir haben bisher sehr viel Kontrollaufwand", sagte er. Bei der Zinsentwicklung geht er in seiner Prognose allenfalls von einem sehr moderaten Anstieg zum Jahresende 2019 aus.