Anstieg von Hamburger Steuereinnahmen geringer als erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Stadt Hamburg muss in den kommenden Jahren mit weniger Steuereinnahmen auskommen als bislang angenommen. Zwar rechne man weiter mit einem stetigen Anstieg der Einnahmen bis 2023, dieser falle jedoch insgesamt um rund 646 Millionen Euro niedriger aus als noch im vergangenen Herbst angenommen, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag. Geplante Projekte der nächsten Jahre wie Investitionen in Bildung und der Ausbau der Schnellbahnen seien nicht gefährdet. "Aber es ist jetzt kein Spielraum für zusätzliche Mehrausgaben", sagte er.

Die Steuerschätzung bildet den Rahmen für die Finanzplanung des Senats. Die regionalisierten Hamburger Zahlen der Frühjahrs-Steuerschätzung entsprechen dem bundesweiten Trend: Nach deren Ergebnissen müssen Bund, Länder und Kommunen wegen der eingetrübten Konjunktur bis zum Jahr 2023 mit 124,3 Milliarden Euro weniger rechnen als noch im Herbst erwartet. Länder und Gemeinden trifft die Anpassung der Schätzung nach unten laut Dressel aber weniger hart als den Bund.