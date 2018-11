Verband moniert Steuerverschwendung bei Rasenheizung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Bund der Steuerzahler hat den Bau der Rasenheizung im Erfurter Steigerwaldstadion als Steuerverschwendung kritisiert. Die 2010 eingebaute Heizung, die vom inzwischen insolventen Fußball-Drittligisten Rot-Weiß Erfurt genutzt werden sollte, ist einer von vier Thüringer Fällen des am Dienstag veröffentlichten neuen "Schwarzbuchs", in dem der Verband jährlich den allzu sorglosen Umgang mit Steuergeldern anprangert. Die bis heute kaum genutzte Rasenheizung kostete den Steuerzahler laut Verband knapp 880 000 Euro.

Moniert werden im "Schwarzbuch" auch der Umbau der Orangerie in Saalfeld, die Sanierung einer Schule in Triptis (Saale-Orla-Kreis) und der Abriss eines frisch sanierten Gemeindezentrums in Fischbach (Kreis Gotha).