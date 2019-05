Taubert fordert Reform der Grundsteuer noch vor Sommerpause

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Finanzministerin Heike Taubert hat eine rasche und einvernehmliche Einigung zur Reform der Grundsteuer gefordert. Dies solle nach Möglichkeit noch vor der parlamentarischen Sommerpause geschehen, erklärte die SPD-Politikerin am Freitag in Erfurt. Die Kommunen in Deutschland brauchten finanzielle Sicherheit. Die Sommerpause beginnt Anfang Juli und dauert bis Ende August.

Es müsse gelingen, die Grundsteuer aufkommensneutral zu reformieren. "Wir brauchen keine Steuererhöhung durch die Hintertür", so die Ministerin. Erst Recht dürfe es keinen Steuerwettbewerb innerhalb Deutschlands geben. Insbesondere die Kommunen der ostdeutschen Länder seien auf die Einnahmen durch die Grundsteuer angewiesen. So hätten sich die Einnahmen aus der Grundsteuer in Thüringen im Jahr 2017 auf rund 243 Millionen Euro belaufen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Neuregelung der Grundsteuer bis Ende 2019 verlangt. Das von Bayern vorgeschlagene Flächenmodell lehnte Taubert grundsätzlich ab. Dabei orientiert sich die Steuerhöhe pauschal an der Fläche. Zudem enthält es eine Öffnungsklausel, mit der die einzelnen Länder abweichende Grundsteuerregeln einführen könnten.