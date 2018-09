CDU-Haushaltspolitik: Freibetrag bei Grunderwerbssteuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Familien sollen beim ersten Hausbauprojekt nach dem Willen der Haushaltspolitiker von CDU und CSU künftig einen Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer bekommen. Sie forderten am Dienstag nach einer Konferenz in Erfurt den Bund dazu auf, die gesetzlichen Bedingungen dafür zu schaffen.

"Wir müssen für Familien Entlastung organisieren", sagte der Vorsitzende der Konferenz der Unions-Haushaltspolitiker in den Landtagen und im Bundestag, Mike Mohring. In den Bundesländern schwanke die bei Immobilienkäufen fällige Steuer zwischen 3,5 Prozent in Sachsen und Bayern und 6,5 Prozent in Thüringen und Brandenburg.

Wie hoch der Freibetrag für Familien liegt, solle nach der gesetzlichen Anpassung durch den Bund im Ermessen der einzelnen Bundesländer liegen, beschloss die Runde. Es gehe dabei ausschließlich um selbst genutztes Wohneigentum. "Wir nehmen in Kauf, dass das zu Einnahmeverlusten führt", so Mohring. Er sieht in einem Steuerabschlag für Familien beim Wohneigentum eine Ergänzung zum Baukindergeld des Bundes.

Thüringens CDU-Fraktionsvorsitzender plädierte zudem für eine Lockerung der Bauvorschriften im ortsnahen Bereich, um Baulücken zu Einfamilienhausgebieten aus DDR-Zeit schließen zu können. Es sei derzeit rechtlich nicht möglich, solche Lücken außerhalb von Ortschaften für neue Projekte zu erschließen.