1,8 Millionen Euro aus Erbschaften für Landeskasse

Erfurt (dpa/th) - Immer häufiger fällt der Nachlass von Alleinstehenden in Thüringen an das Land, weil es keine Erben oder ein Testament gibt. Allein bis Ende November habe es mehr als 700 dieser herrenloser Nachlässe gegeben, teilte das Finanzministerium in Erfurt auf Anfrage mit. 2017 seien es im gesamten Jahr 707 Fälle gewesen. Neben überschuldeten Nachlässen und Immobilien landeten beim Land auch kleine Vermögen und verwertbare Grundstücke. 2018 seien dadurch bisher 1,8 Millionen Euro für die Landeskasse zusammengekommen. Dem standen Aufwendungen des Landes von rund 765 000 Euro gegenüber.