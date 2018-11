Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Bund der Steuerzahler stellt heute erneut Fälle von Steuerverschwendung in Nordrhein-Westfalen vor. In seinem Schwarzbuch listet der Verband eine Reihe von Beispielen auf, wie und wo die öffentliche Hand allzu sorglos mit Steuergeld umgeht. Die neue Ausgabe des Buchs wird zeitgleich in Düsseldorf und Duisburg präsentiert.