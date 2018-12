Sachsen sieht Digitalsteuer skeptisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsen sieht wenig Sinn in der Einführung einer derzeit in Europa heftig diskutierten gesonderten Digitalsteuer. Sie soll Internetkonzerne in Europa stärker zur Kasse bitten. "Allein die Definition eines digitalen Konzerns ist schwierig. Alle Unternehmen wollen und müssen sich mit Digitalisierung befassen, um im internationalen Wettbewerb mitzuhalten", sagte Finanzminister Matthias Haß (CDU) am Freitag in Dresden. Selbst Internetkonzerne wie Facebook, Google, Amazon oder Apple unterschieden sich sehr voneinander: "Der pauschale Vorwurf lautet, dass diese Unternehmen zu wenig Steuern bezahlen. Es gibt aber keine Fakten die belegen, dass sie systematisch weniger Steuern zahlen als andere global agierende Konzerne."

Haß sieht vielmehr das Problem, dass diese global tätigen Konzerne andere Möglichkeiten der Steuerreduzierung haben als beispielsweise der Mittelstand in Sachsen: "Internationale Konzerne können Töchter in Niedrigsteuerländern ansiedeln und Gewinne verlagern. Das hat erstmal gar nichts mit der Digitalwirtschaft zu tun. Das machen alle multinational agierenden Unternehmen", sagte der Minister. Statt einer Digitalsteuer sollte man der Steuervermeidung auf internationaler Ebene einen Riegel vorschieben. Da müsse Europa auch vor der eigenen Haustür kehren.