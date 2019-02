Ministerpräsident Kretschmer kritisiert Soli-Pläne der SPD

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/München - In der Debatte um die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die aktuellen Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kritisiert. Demnach soll nur für 90 Prozent der Steuerzahler der Soli ab Januar 2021 wegfallen. "Ich finde das nicht in Ordnung", sagte Kretschmer dem "Münchner Merkur" (Montag). "Die Leistungsträger in unserem Land, die Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, sind eben auch die anderen zehn Prozent." Da gehe es bereits um den Tischler mit "ein paar Angestellten", so der Ministerpräsident. Die Union fordert, auch die zehn Prozent der Besserverdienenden von der Abgabe zu entlasten.