Sparkassen steigern Kreditgeschäft deutlich

Berlin/Schwerin (dpa/mv) - Ein boomender Wohnungsbau und hohe Investitionsbereitschaft in der Wirtschaft haben das Kreditgeschäft der neun Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern 2018 beflügelt. So wurden im Vorjahr neue Kredite in Höhe von 825 Millionen Euro für Unternehmen und Selbstständige sowie von 784 Millionen Euro an Privatpersonen ausgereicht. Das geht aus dem Jahresbericht des Ostdeutschen Sparkassenverbands hervor, der am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde. "Die Sparkassen sind seit der Wiedervereinigung Garant der wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland", konstatierte der geschäftsführende Präsident, Michael Ermrich.

Nach seinen Angaben stieg das Kreditvolumen der Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern auf nunmehr 8,8 Milliarden Euro. Das waren 7,2 Prozent mehr als zu Beginn des Jahres 2018. Der Zuwachs lag damit knapp über dem Durchschnitt des Sparkassenverbands. Trotz niedriger Zinsen seien auch die Einlagen der Sparkassenkunden gewachsen, um 7,7 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro. Bevorzugt würden kurzfristig verfügbare Sichteinlagen auf Giro- und Tagesgeldkonten. Der Umsatz im Kundenwertpapiergeschäft lag den Angaben zufolge mit 846 Millionen Euro um 3,8 Prozent unter dem Vorjahreswert.