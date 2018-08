Finanzsenator: Berlin erzielt wieder Milliardenüberschuss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Land Berlin rechnet erneut damit, dass ein Milliardenbetrag in der Staatskasse übrig bleibt. Das laufende Jahr werde voraussichtlich mit einem Überschuss von rund 1,18 Milliarden Euro abgeschlossen, teilte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Mittwoch mit. "Es wird bereits das siebte Jahr in Folge mit einem Überschuss."

Damit nimmt das Land mehr Geld ein als es ausgibt. Im vergangenen Jahr gab es am Ende einen Rekordüberschuss von 2,1 Milliarden Euro. Berlin profitiert nach wie vor von der guten Wirtschaftslage. Außerdem wird wohl weniger Geld ausgegeben als geplant - fürs Bauen sind es geschätzt 220 Millionen Euro weniger.

Die Fachgemeinschaft Bau kritisierte, der Senat bliebe hinter seinen geplanten Investitionen zurück. Öffentliche Aufträge würden oft erst spät ausgeschrieben - das sei diesen Sommer etwa bei der Schulsanierung der Fall gewesen. Die meisten Unternehmen hätten ihre Kapazitäten dann schon anderweitig verplant.

Mit dem prognostizierten Überschuss könnten nach jetzigem Plan 800 Millionen Euro Schulden zurückgezahlt werden. Die Hauptstadt ist noch mit einer Summe von rund 58,9 Milliarden Euro verschuldet. Rund 380 Millionen Euro sollen in einen Investitionsfonds fließen.