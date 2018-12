Berlin verlangt ab Januar mehr Zweitwohnungssteuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wer in Berlin eine Zweitwohnung hat, muss dafür ab Januar deutlich mehr Steuern zahlen. Der Steuersatz steigt dann von 5 Prozent auf 15 Prozent der Nettokaltmiete. "Ziel sind nicht höhere Steuereinnahmen, sondern mehr Anmeldungen mit Erstwohnsitz", teilte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) auf Anfrage mit.

Mehr Leute sollen also dazu gebracht werden, ihren Erstwohnsitz in der Hauptstadt anzumelden. Dafür bekommt Berlin mehr Geld zugewiesen. Die Abgabe trifft zum Beispiel Menschen, die in Berlin arbeiten und studieren, ihren Hauptwohnsitz aber in einer anderen Stadt lassen. Es gibt aber viele Ausnahmen - etwa für Verheiratete.