Rheinland-Pfalz und Kommunen bauen weiter Schulden ab

Bad Ems (dpa/lrs) - Das Land Rheinland-Pfalz und die Kommunen haben ihren Schuldenberg im vergangenen Jahr weiter abgebaut. Insgesamt belief sich dieser Ende 2018 auf 43,8 Milliarden Euro, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit. Demnach sanken die Schulden im Vorjahresvergleich um 1,3 Milliarden Euro und damit um 2,8 Prozent.

Rechnerisch hat damit jeder Rheinland-Pfälzer rund 10 740 Euro Schulden, 330 Euro weniger als davor. Höher ist die rechnerische Schuldenhöhe je Einwohner im Saarland, in Schleswig Holstein, in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen-Anhalt.

Der rheinland-pfälzische Finanzstaatssekretär Stephan Weinberg (SPD) bezeichnete die Zahlen am Mittwoch als einen weiteren "Beleg für die solide Haushaltspolitik des Landes, die auf einer guten Einnahmesituation, der richtigen Schwerpunktsetzung und strikter Ausgabendisziplin basiert".

Beim Rückgang der Schulden gibt es laut Landesamt einen deutlichen Unterschied zwischen Land und Kommunen. Die Schulden des Landes seien spürbar um 3,6 Prozent gesunken. Die Kommunen verringerten ihre Schulden laut Statistiker um 1,0 Prozent. Unter den kreisfreien Städten haben Pirmasens, Kaiserslautern und Zweibrücken die höchsten Schulden pro Einwohner angehäuft.