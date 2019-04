Leerverkaufsverbot bei Wirecard-Aktien beendet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa) - Die Finanzaufsicht Bafin hat ihre Vorsichtsmaßnahmen gegen befürchtete illegale Attacken von Börsenspekulanten auf den Dax-Konzern Wirecard wieder eingestellt. Das zweimonatige Verbot, neue Netto-Leerverkaufspositionen in Wirecard-Aktien aufzubauen oder bestehende Netto-Leerverkaufspositionen zu erhöhen, lief am Donnerstagabend um Mitternacht aus, wie die Behörde auf ihrer Webseite mitteilte.

Die Bafin hatte das Verbot am 18. Februar erlassen und damit großes Aufsehen in der Börsenszene ausgelöst. Grund war der Verdacht der Marktmanipulation. Negativberichte der Londoner "Financial Times" über Gesetzesverstöße von Wirecard-Mitarbeitern in Singapur hatten zuvor mehrfach Kursstürze ausgelöst, zeitweise hatte die Aktie des im Münchner Vorort Aschheim ansässigen Bezahldienstleisters innerhalb kürzester Zeit über ein Drittel ihres Werts verloren.