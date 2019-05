Vor 70 Jahren: Einziger Zwickauer Traktor geht in Serie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Wo einst edle Limousinen gebaut wurden, liefen nun Traktoren vom Band: Im ehemaligen Horch-Werk ging vor 70 Jahren der erste und einzige Traktor aus Zwickau in Serie. Am 21. Mai 1949 feierte der "Pionier" Premiere und wurde unter der Typenbezeichnung RS 01/40 und der Marke IFA in den 50er Jahren zum wichtigsten Traktor der DDR-Landwirtschaft. In nur eineinhalb Jahren wurden in Zwickau 2605 Stück gebaut. Ende 1950 wurde die Fertigung in das thüringische Nordhausen verlagert, weil in Zwickau Kapazitäten für den ersten eigenständig entwickelten DDR-Lkw benötigt wurden. Insgesamt wurden rund 20 000 Traktoren dieses Typs gebaut. Ein Exemplar steht in der Dauerausstellung des August-Horch-Museums. Zudem pflegt ein Zwickauer Verein die Tradition des "Pioniers" weiter.