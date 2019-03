Weitere Warnstreiks bei Obst- und Gemüseverarbeitern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenburg (dpa/mv) - Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) setzt am Donnerstag ihre Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie Mecklenburg-Vorpommerns fort. Ab Mittag sollen Beschäftigte bei einem Pizzahersteller in Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) in einen vierstündigen Ausstand treten, wie die NGG in Neubrandenburg ankündigte. Die Gewerkschaft will die Arbeitgeber zu einem besseren Angebot bei der nächsten Verhandlungsrunde am 14. März in Spornitz (Ludwigslust-Parchim) zwingen.

Die NGG fordert 7,9 Prozent mehr Lohn für die rund 1900 Beschäftigten der Branche im Nordosten. Laut NGG hatten die Arbeitgeber zuletzt 3,1 Prozent mehr Lohn und Gehalt für 14 Monate angeboten. Weitere Warnstreiks seien geplant.