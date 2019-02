Klöckner: Staat bei Kinderernährung in Verantwortung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Staat muss nach Überzeugung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) bei der Ernährung von Kindern Verantwortung übernehmen. "Unsere Kleinsten sind besonders schutzbedürftig", teilte die Ministerin zur Eröffnung eines neuen Instituts für Kinderernährung am Freitag in Karlsruhe mit. Kinder könnten noch nicht selbst einschätzen, was für sie gesund und ausgewogen sei - daher trage auch der Staat Verantwortung. Studien zufolge haben übergewichtige Kinder ein großes Risiko, auch als Erwachsene übergewichtig zu sein, sagte Klöckner.

In der neuen Einrichtung solle wissenschaftlich erforscht werden, welche Ernährung Kinder wirklich brauchen. Ziel sei ein präventives Ernährungskonzept. "Mit der Arbeit des Institutes schaffen wir einen Leuchtturm für die Forschung in diesem Bereich - in Deutschland und in Europa", sagte Klöckner.

Das Institut für Kinderernährung gehört zum bundeseigenen Max Rubner-Institut (MRI). Es berät das Landwirtschaftsministerium und forscht zu den Themen Ernährung und Lebensmittel. Das MRI hat insgesamt knapp 700 Mitarbeiter und verfügt über weitere Standorte in Kiel, Detmold und Kulmbach.