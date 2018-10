Kitas wünschen sich abwechslungsreicheres Essen für Kinder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Viele Krippen und Kindergärten in Thüringen sehen bei dem in ihren Einrichtungen angebotenen Essen Verbesserungsbedarf. Zwar seien die Verantwortlichen im Großen und Ganzen mit der Verpflegung zufrieden, die in der Regel Catering-Unternehmen lieferten, sagte die Leiterin der Vernetzungsstelle Kita-Verpflegung, Johanna Körner, am Dienstag in Erfurt. Allerdings wünschten sich etwa 40 Prozent der Einrichtungen, die an einer Befragung der Vernetzungsstelle teilgenommen hatten, einen abwechslungsreicheren Speiseplan.

Körner nahm an einer Fachtagung zum Thema teil. Es sei auch ein Problem, dass die Mittagessen in den Einrichtungen oft zu lange warmgehalten würden, sagte sie. Darunter litten sowohl der Nährstoffgehalt als auch der Geschmack. Die Vernetzungsstelle Kita-Verpflegung wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung getragen.