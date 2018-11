Zeitung: Hunderten Windrädern in Brandenburg droht das Aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Hunderten Windrädern in Brandenburg droht nach einem Bericht der "Märkischen Allgemeinen" in den nächsten Jahren das Aus. Allein in den kommenden fünf Jahren würden 1300 Anlagen - das sind 30 Prozent aller Anlagen - 20 Jahre alt und fielen damit aus der Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), wie die Zeitung in ihrer Montagsausgabe berichtete. Die Betreiber erhielten dann statt der bis zu 9,10 Cent pro Kilowattstunde nur noch Marktpreise, die bei 3,0 bis 3,5 Cent lägen.

"Wenn so ein Ding nicht mehr wirtschaftlich ist, kann man es nur stilllegen", sagte der Brandenburger Vorsitzende des Bundesverbands Windenergie, Jan-Hinrich Glahr der Zeitung. Der Ersatz alter Anlagen durch neue, effizientere Anlagen ist dem Bericht zufolge an vielen Standorten nicht möglich, weil sie außerhalb der heute gültigen Windkraftgebiete stünden.