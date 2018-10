Kohlekommission tagt im Rheinland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergheim (dpa) - Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission tagt heute im Rheinischen Braunkohlerevier in Bergheim. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" die Standpunkte des Industrielandes Nordrhein-Westfalen darlegen. Die Gewerkschaften IG BCE und Verdi haben für den Morgen zu einer Demonstration unter dem Motto "Wir sind laut für unsere Jobs" in Bergheim aufgerufen. Dazu werden mehr als 10 000 Beschäftigte erwartet, die für Arbeitsplätze und einen tragfähigen Strukturwandel demonstrieren.