Leuchttürme für den Strukturwandel in der Lausitz

Weißwasser (dpa/sn) - Sachsen will mit 14 Leuchtturmprojekten den Braunkohleregionen nach dem Kohleausstieg eine Zukunft bieten. Der Freistaat habe Erfahrung, wie der Strukturwandel gelingen könne und welche Erfolgsfaktoren man dafür brauche, sagte Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) am Montag in Weißwasser. Es gehe darum, Defizite in der Infrastruktur der Lausitz zu beheben, die bis heute eine positivere Entwicklung verhinderten. So müssten beispielsweise Weißwasser, Boxberg und Hoyerswerda an die Autobahn und damit an das internationale Fernverkehrsnetz angebunden werden. Dies sei notwendig, um neue Investoren in diese Region zu bringen.