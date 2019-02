Braunkohle: Kritik an Abbaggerung der Ortschaft Mühlrose

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlrose (dpa/sn) - Linke und Grüne in Sachsen haben die Aufgabe der ostsächsischen Ortschaft Mühlrose für die Braunkohle scharf kritisiert. Der Abbau der dortigen Kohle sei nicht mehr erforderlich, teilten die Grünen im Landtag am Freitag mit. Nach Angaben der Linken existiert noch keine bergbauliche Genehmigung dafür. Der Energiekonzern Leag hatte am Donnerstagabend die Bewohner von Mühlrose informiert, dass die Entscheidung zur Umsiedlung gefallen ist. Rund 200 Menschen sollen in die Nachbargemeinde Schleife umziehen. Darüber war lange verhandelt worden. Die sächsische Regierung begrüßte, dass es nun Klarheit für die Bewohner gibt.