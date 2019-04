Freude und Ärger über mögliches Windkraft-Testfeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Die Entscheidung des Bundestages, mit der die Einrichtung eines Testfelds für Offshore-Windanlagen rund zwölf Kilometer vor Warnemündes Küste ermöglicht wird, hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Den Plänen des Energieministeriums zufolge könnte das Feld, in dem in Sichtweite des Strandes zehn bis zwölf Offshore-Windkraftanlagen Platz finden sollen, im Jahr 2023 in Betrieb genommen werden.

Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) begrüßte das Projekt. Es würde eine Stärkung des Wirtschafts- und Forschungsstandortes bedeuten, sagte er am Freitag der dpa. "Windenergieanlagen prägen hier die Landschaften an Land und auf See und sind Rückgrat der Energiewende in Deutschland." Bei der maritimen Raumplanung seien verschiedenste Interessen berücksichtigt worden. "So gilt es, die Hafenzufahrt und Reede-Bereiche sowie die Nutzung als Revier für hochkarätige Segelregatten nicht zu beeinträchtigen." Eine entsprechende Abwägung sei bei der Entstehung des Landesraumentwicklungsprogramms MV vorgenommen worden.

Der Bundestag hatte am Donnerstag der Weg frei gemacht, um wie im Landesraumentwicklungsprogramm aus dem Jahr 2016 vorgesehen, das bundesweit einmalige Offshore-Testfeld einzurichten. Laut Energieminister Christian Pegel (SPD) soll nun begonnen werden, ein Konzept für die Nutzung des Testfelds und die Auswahl der zu testenden Anlagen zu erstellen. Bis die Anlagen tatsächlich stehen werden, müsse das Projekt diverse Genehmigungsverfahren durchlaufen.

Skeptisch zeigte sich Rostocks Tourismuschef Matthias Fromm. "Die unverbaute Küste und die einzigartige Naturlandschaft sind Alleinstellungsmerkmale." Und sie seien ein wichtiger Buchungsgrund. "Das geplante Testfeld würde das unmittelbar negativ beeinflussen." Er erinnerte an den guten Ruf Warnemündes unter den Seglern Deutschlands, der in Gefahr geraten könnte. Die beiden Großevents Warnemünder Woche und die Hanse Sail, die zu den bedeutendsten Veranstaltungen Mecklenburg-Vorpommerns gehören, könnten beeinträchtigt werden. "Das gilt es aus touristischer Sicht zu vermeiden."

Rundweg auf Ablehnung stieß das Testfeld beim Chef des Warnemünder Gewerbevereins, Dietmar Vogel. "Es ist Skandal." Die Politik sei in der Lage, den schönsten Urlaubsort zu vernichten.