Verband kritisiert Flaute beim Windpark-Bau

Altenfeld/Erfurt/Rittersdorf (dpa/th) - Der Ausbau der Windenergie ist in Thüringen deutlich ins Stocken geraten. "Wir beobachten seit dem zweiten Halbjahr 2018 einen dramatischen Einbruch bei Neugenehmigungen und beim Zubau von Windanlagen", sagte der Thüringer Landesvorsitzende des Bundesverbands Windenergie (BWE), Frank Groß. Grund seien fehlende neue Windvorranggebiete sowie deutlich höhere Genehmigungsauflagen. "Wir rechnen damit, dass es in den kommenden zwei bis drei Jahren kaum noch einen Zubau an Windenergieanlagen in Thüringen geben wird."

Ein Grund ist auch der Widerstand von Bürgerinitiativen, die die Windräder als Quelle verschiedener Gefahren für Menschen und Tiere sehen. Thüringen will bis zum Jahr 2040 seinen gesamten Eigenenergiebedarf aus einem Mix verschiedener Formen erneuerbarer Energie decken.