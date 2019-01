Energiekonzern EWE verkauft sein Türkei-Geschäft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg/Istanbul (dpa/lni) - Der Energieversorger EWE verkauft sein Türkei-Geschäft an die staatliche Ölgesellschaft der Republik Aserbaidschan Socar. Wie das Oldenburger Unternehmen am Mittwoch mitteilte, haben die EWE AG und Socar Turkey mit Sitz in Istanbul eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.

Über den Kaufpreis vereinbarten die beiden Unternehmen Stillschweigen. Für EWE haben in der Türkei nach den jüngsten Geschäftszahlen rund 900 Menschen gearbeitet. Das Oldenburger Unternehmen war seit 2007 in der Türkei aktiv - etwa im Bereich Gasversorgung und Telekommunikation. Die staatliche Ölgesellschaft der Republik Aserbaidschan ist EWE zufolge seit 2008 der größte ausländische Investor in der Türkei.

"EWE schließt damit die strategische Überprüfung seiner türkischen Aktivitäten erfolgreich ab und zieht sich vollständig aus dem türkischen Energie- und Telekommunikationsmarkt zurück", sagte ein EWE-Sprecher. Der Abschluss des Verkaufs wird für das erste Halbjahr 2019 erwartet. EWE zufolge sind noch die Zustimmungen der türkischen Wettbewerbsbehörde und der türkischen Regulierungsbehörden für Energiemärkte und Informationstechnologien nötig.