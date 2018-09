Energieversorger Wemag will Batteriespeichernetz errichten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Neustadt-Glewe (dpa/mv) - Der Energieversorger Wemag mit Sitz in Schwerin weitet seine Stromspeicher auf ländliche Regionen aus. Am Montag nahm das Unternehmen in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen weiteren Batteriespeicher in Betrieb. Die Anlage besitzt laut Wemag ein Speichervermögen von knapp 1000 Kilowattstunden, soll der Integration von Ökostrom dienen und bei Bedarf kurzfristige Schwankungen im öffentlichen Netz ausgleichen helfen. Der Bau weiterer Anlagen im Versorgungsgebiet als Teil eines dezentralen Speichersystems sei geplant, hieß es.

Die Wemag gilt bundesweit als einer der Vorreiter beim Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien in der Stromwirtschaft. Seit 2014 betreibt der kommunale Energieversorger in Schwerin einen riesigen Batteriepark mit inzwischen 15 Megawattstunden Speicherkapazität. Er kommt dann zum Einsatz, wenn in kürzester Zeit auf Schwankungen im Stromnetz reagiert werden muss. "Durch die Einbindung von Speichern in virtuelle Kraftwerke ergeben sich für deren Eigentümer zusätzliche Erlösmodelle. Somit zahlen sich Speicher schneller aus", erklärte Thomas Murche, Technischer Vorstand der Wemag AG.

Nach seinen Angaben soll der deutlich kleinere Speicher in Neustadt-Glewe aber nicht nur die Netzstabilität verbessern. Er übernehme auch Versorgungsaufgaben für Mieterstrom-Modelle mit erneuerbarer Energie und werde in die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge integriert. Dazu werde eine öffentliche Ladesäule direkt an der Speicherstation installiert, kündigte Murche an.

Energieminister Christian Pegel (SPD) begrüßte die Bestrebungen der Wemag, ein ganzes Speichernetzwerk aufzubauen. "Die Energieerzeugung wird durch die erneuerbaren Energien insgesamt dezentraler. Mit den kleinen Energiespeichern folgt die Wemag dieser Entwicklung und bringt Speicher näher an Erzeuger und Verbraucher", erklärte Pegel.