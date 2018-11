Wirtschaftsministerium will Energiewende voranbringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Energiewende vorantreiben und Funklöcher stopfen: Nach gut einer Woche im Amt hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) seine Arbeitsschwerpunkte für die nächsten Wochen vorgestellt. Die Energiewende sei "das größte Rad, das wir hier drehen müssen", sagte Aiwanger am Donnerstag in München. Aber auch andere Themen sollen in der nächsten Zeit angegangen werden.

ENERGIEWENDE

Aiwanger möchte "so viel Energie wie möglich" in Bayern selbst produziert wissen, unter anderem um neue, große Stromtrassen zu vermeiden. Unter Einbindung von Bürgern, Kommunen und Unternehmen solle daher ein Konzept für eine "Energiewende 2.0" entwickelt werden, sagte der Wirtschaftsminister. Zusammen mit dem Umweltministerium solle eine Landesagentur für Energie und Klimaschutz geschaffen werden. Ein Hauptansatzpunkt für die Energiewende im Freistaat sei der massive Ausbau von Photovoltaik, sagte Aiwanger.

MOBILFUNK

Nachdem die EU-Kommission kürzlich die Zuschüsse für das Anti-Funkloch-Förderprogramm der Staatsregierung genehmigt hat, sollen nun weiße Flecken beseitigt werden. Ziel sei es, 1000 Funkmasten in ländlichen Gebieten zu errichten. Die Bürgermeister sollen den jeweiligen Bedarf melden, erklärte Aiwanger die Vorgehensweise.

REGIONALE WERTSCHÖPFUNG

Zwei Förderprogramme sollen die Wirtschaft in den ländlichen Regionen des Freistaats stärken. So sollen ab Anfang 2019 Gaststätten auf dem Land mit bis zu 200 000 Euro in drei Jahren gefördert werden. Die bayerische Wirtshauskultur sei Aushängeschild des Freistaats und Magnet für den Tourismus, begründete Aiwanger das Programm. Weiterhin solle das Lebensmittelhandwerk, in erster Linie Bäcker und Metzger, unterstützt werden.