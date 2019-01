Windkraftanlagen: Fünf Abstürze von Rotorblättern seit 2002

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Seit 2002 sind in Rheinland-Pfalz fünf Flügel von Windkraftanlagen abgestürzt. Das geht aus einer Antwort des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums auf eine Anfrage zweier CDU-Abgeordneter hervor. Demnach rissen Rotorblätter von Anlagen in den Landkreisen Kaiserslautern und Trier-Saarburg sowie im Donnersbergkreis und im Saar-Hunsrück-Kreis. Im vergangenen Dezember war zuletzt das Rotorblatt einer Anlage des Windparks Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) abgebrochen und zu Boden gestürzt. Ein Defekt am Blattlager hatte zu dem Unfall geführt. Verletzt wurde niemand.