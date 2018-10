Mehr als 60 Stellungnahmen zum Klima- und Energiekonzept

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Mehr als 60 Bürger haben Verbesserungsvorschläge für das geplante Klima- und Energiekonzept der Landesregierung gemacht. Insgesamt seien über ein Portal im Internet 67 Stellungnahmen eingegangen, teilte das Umweltministerium auf Anfrage mit. Die meisten beziehen sich einer ersten vorläufigen Auswertung zufolge auf den Bereich Energie. Den Bürgern gehe es in erster Linie um die Veränderungen in der Energiewirtschaft wie dem Ausbau der erneuerbaren Energien, hieß es. Das fertige Klima- und Energiekonzept soll im Dezember stehen. Darin sollen konkrete Maßnahmen aufgeführt werden, mit denen Sachsen-Anhalt sein Klimaschutzziel erreichen will.