Schicksalstag für Nord Stream? EU stimmt über Richtlinie ab

Brüssel (dpa) - Im Streit über das deutsch-russische Gasleitungsprojekt Nord Stream 2 soll heute eine folgenreiche EU-Entscheidung fallen. Konkret geht es um eine Änderung der EU-Gasrichtlinie, die es der EU-Kommission ermöglichen würde, das Pipeline-Projekt deutlich strenger zu regulieren.

Ein Erfolg der Pläne hatte bis zuletzt als unwahrscheinlich gegolten. Am Donnerstag kündigte Frankreich allerdings überraschend an, für die EU-Gasrichtlinie stimmen zu wollen. Dies würde die Mehrheitsverhältnisse in der EU aller Voraussicht nach entscheidend verändern und zu einer Annahme der Richtlinienvorschläge führen.

Durch die 1200 Kilometer lange Leitung soll russisches Gas nach Europa strömen, die Rohre in der Ostsee sind bereits zu einem Viertel verlegt. Vor allem die USA, aber auch osteuropäische Staaten sehen das Milliardenprojekt jedoch kritisch. Kritiker warnen auch vor einer zu großen Abhängigkeit Europas von russischem Gas. Die Befürworter bestreiten dies.