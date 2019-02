Pegel sieht Gas-Einigung in EU als wichtiges Signal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa) - Die Einigung im Streit über die Gas-Richtlinie der Europäischen Union wertet Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel (SPD) als wichtiges Signal. "Der angekündigte Kompromiss zeigt, dass die EU auch in schwierigen Fragen handlungsfähig ist", sagte Pegel am Freitag in Schwerin. Vertreter der EU-Staaten hatten sich zuvor in Brüssel auf einen Kompromiss verständigt, der zu strengeren Auflagen für die umstrittene Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 über Änderungen an der EU-Gasrichtlinie führen soll. Zugleich soll aber sichergestellt werden, dass das Milliarden-Projekt dadurch nicht bedroht wird. "Wichtig ist, dass das Projekt nicht wirtschaftlich erdrosselt wird", sagte Pegel. Die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline, durch die von Ende 2019 an russisches Gas nach Deutschland strömen soll, sei wichtig für die gesicherte Gasversorgung in Europa.