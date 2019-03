Nord Stream 2 im Zeitplan: ein Drittel der Rohre verlegt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lubmin (dpa/mv) - Für die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 ist bisher rund ein Drittel der Rohrleitungen verlegt. Etwa 800 Kilometer Rohre liegen nach den Worten von Unternehmenssprecher Steffen Ebert bereits auf dem Meeresgrund. In den deutschen Gewässern seien die Arbeiten an dem Doppelstrang fast abgeschlossen. Es fehlten noch 16 Kilometer Pipeline zur dänischen Grenze nahe Bornholm. Für die Route um die Insel habe Dänemark noch keine Genehmigung erteilt, der Antrag liege seit mehr als einem Jahr beim dänischen Außenministerium. Für den Fall, dass er bis zum Sommer nicht genehmigt werde, sei eine etwas längere Alternativroute geplant, sagte Ebert. Der Zeitplan komme dadurch nicht in Gefahr. Die Arbeiten konzentrieren sich nach seinen Worten jetzt auf die Baustelle an Land bei Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald).