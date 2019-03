Fast 80 Städte in NRW nehmen an "Earth Hour" teil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Stunde in Dunkelheit: Zur "Earth Hour" geht heute in Nordrhein-Westfalen an zahlreichen Wahrzeichen und bekannten Gebäuden die Beleuchtung aus. Laut der WWF machen insgesamt 77 Städte in NRW mit. Einmal im Jahr ruft die Organisation zu der Aktion auf, um ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

In Köln wird die Beleuchtung des Doms und der Hohenzollernbrücke für eine Stunde abgeschaltet. Auch der Münsteraner Dom wird dann nicht beleuchtet sein. In Düsseldorf werden der Landtag und in Bochum das Bergbaumuseum im Dunkeln stehen.

Bundesweit meldeten sich über 360 Städte für die Aktion an. Viele Menschen werden zu Hause mitmachen und das Licht für eine Stunde ausschalten. Im vergangenen Jahr nahmen laut WWF so viele Städte wie noch nie an der "Earth Hour" teil. 2007 fand das Ereignis zum ersten Mal in Australien statt. Damals schalteten in Sidney rund 2,2 Millionen Menschen zu Hause das Licht aus.