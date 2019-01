Schleswig-Holstein fordert Reform bei Energie-Abgaben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Mit einer Bundesratsinitiative will Schleswig-Holstein den erneuerbaren Energien neuen Schwung geben. Das System der Abgaben und Umlagen im Energiebereich müsse gerechter, effizienter und innovationsfreundlicher werden, sagte Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Dienstag in Kiel. "Die aktuelle Energiesteuer hat ein Problem: Sie setzt nämlich klima- und energiepolitische Fehlanreize." Strom sei mit sehr hohen Umlagen und Abgaben belastet, fossile Brennstoffe dagegen mit relativ geringen.

Kohlendioxid habe in den allermeisten Sektoren gar keinen Preis, sagte Albrecht. Die Folge sei ein verzerrter Wettbewerb zwischen den erneuerbaren und fossilen Energieträgern. Die Bundesregierung soll prüfen, wie solche Wettbewerbsverzerrungen abgebaut werden können. Die Landesregierung will ihre Initiative am 15. Februar in den Bundesrat einbringen.