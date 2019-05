Meiste Windanlagen im Norden jünger als zehn Jahre

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die allermeisten Windanlagen in Schleswig-Holstein sind in den vergangenen zehn Jahren ans Netz gegangen. Von 2957 Anlagen wurden nach Angaben des Energieministeriums 1111 in den vergangenen fünf Jahren in den Betrieb genommen und 629 in den fünf Jahren davor. Wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage von AfD-Fraktionschef Jörg Nobis weiter hervorgeht, sind 254 Anlagen mindestens 20 Jahre alt.

Die Zahl von Unfällen mit Windkraftanlagen konnte das Ministerium nicht nennen. Diese würden statistisch nicht erfasst, hieß es. Anfang April war in Nortorf (Kreis Steinburg) der Flügel einer Windkraftanlage abgerissen, die erst wenige Jahre alt war. Im März gab es im gleichen Ort einen ähnlichen Vorfall an einer anderen Anlage. Kürzere Prüfintervalle - vorgeschrieben sind Checks alle zwei bis vier Jahre - hält das Ministerium nicht für erforderlich.