Landesregierung: Batteriezellenforschung in den Norden holen

Kiel (dpa/lno) - Im Standortwettbewerb der Fraunhofer-Gesellschaft um die Forschungsförderung für Batteriezellen wirbt Schleswig-Holsteins Landesregierung für den Norden als Standort. Als Energiewendeland Nummer eins biete das Land für ein solches Vorhaben allerbeste Voraussetzungen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Als ein möglicher Standort für den Aufbau der Batteriezellenforschung gilt Itzehoe im Kreis Steinburg. Hier leiste das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (Isit) bereits seit den Neunzigerjahren höchst erfolgreiche und innovative Arbeit bei der Entwicklung, Fertigung und Integration mikromechanischer und mikroelektronischer Bauelemente, sagte Günther. "Mit unserem Einstieg in den Wettbewerb um die Batteriezellenforschung wollen wir jetzt die Energiewende weiter voranbringen." Aufgabe einer solchen Einrichtung werde es sein, Speichertechnologien weiter zu erforschen und marktreif zu machen.

Die für das Vorhaben nötigen und von der Fraunhofer-Gesellschaft erwarteten Investitionen von 145 Millionen Euro nannte Günther eine Herausforderung für das Land. Das Kabinett hatte sich in diesem Zusammenhang am Dienstag darauf verständigt, auch die Möglichkeiten einer Finanzierung über eine Öffentlich-Private-Partnerschaft auszuloten. Auch die Investitionsbank Schleswig-Holstein ist in die Prüfung der Pläne eingebunden.