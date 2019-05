Kubicki mahnt bei Windkraft-Ausbau Sorgfalt vor Eile an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - In der Debatte um den Ausbau der Windkraft in Schleswig-Holstein hat der langjährige Kieler FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki zur Sorgfalt gemahnt. "Ich glaube nicht, dass in dieser Frage die Jamaika-Koalition zerbrechen wird", sagte der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zwar könne er nachvollziehen, dass die Grünen "ein bisschen mehr Tempo von der Staatskanzlei und dem Innenministerium" wünschen. Sorgfalt gehe bei der Arbeit an neuen Windkraft-Plänen aber vor Eile. Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben hatte zuvor den "Kieler Nachrichten" gesagt, was in der Koalition vereinbart worden sei, müsse eingehalten werden. "Sonst ist finito."