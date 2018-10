Aktivisten rufen zum Bau neuer Baumhäuser auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kerpen (dpa) - Die Aktivistengruppe "Ende Gelände" hat zum Bau neuer Baumhäuser im Hambacher Forst aufgerufen. "Ende Gelände freut sich über neue Baumhäuser und andere Besetzungs-Strukturen, die heute entstehen", teilten die Aktivisten am Samstag mit. Tausende strömten vom Demonstrationsgelände in den Wald.

Die Polizei konnte noch nicht bestätigen, dass neue Baumhäuser gebaut worden seien. "Aber es sind Tausende von Menschen im Wald", sagte eine Sprecherin. Den Wald zu betreten, sei seit Ende der Räumungsarbeiten nicht mehr verboten - wohl aber der Bau neuer Baumhäuser. Bis Dienstag hatte die Polizei mit Millionenaufwand 86 Baumhäuser geräumt und abgebaut.

Etwa 100 Aktivisten drangen nach Angaben der Polizei auch in den Tagebau vor. Der Energiekonzern RWE hielt daraufhin zu ihrem Schutz einen der riesigen Bagger an, die dort eingesetzt werden.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte am Freitag einen vorläufigen Rodungsstopp für den Hambacher Forst verfügt. RWE wollte in den kommenden Monaten mehr als die Hälfte des verbliebenen Waldes fällen, um dort Braunkohle abzubauen. Am Samstag demonstrierten am Rande des Waldes viele Tausend Menschen.