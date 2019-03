Öl- und Gas-Produzent Wintershall legt Jahresbericht vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lno) - Der größte deutsche Öl- und Gas-Produzent Wintershall zieht heute Bilanz über das abgeschlossene Jahr und wirft einen Blick auf 2019. Beim Pressegespräch (10.00 Uhr) wird das Unternehmen in Kassel den Jahresbericht vorlegen.

Zuletzt ging es für Wintershall steil aufwärts. 2017 kletterte der Umsatz um 17 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Den Gewinn verdoppelte die BASF-Tochter nahezu auf 719 Millionen Euro.

Für die Mitarbeiter gab es aber zuletzt schlechte Nachrichten: Im Februar kündigte Wintershall an, nach dem Abschluss der Fusion mit dem Öl- und Gas-Unternehmen DEA 800 Arbeitsplätze in Deutschland zu streichen, mehr als die Hälfte davon an den Konzernzentralen in Hamburg und Kassel. Winterhall und DEA hatten im September ihre Fusion besiegelt und erwarten den Abschluss des Prozesses im ersten Halbjahr 2019.