Unternehmen unterstützen Kommunen beim Energiesparen

Chemnitz/Kabelsketal (dpa/sn) - Die Unternehmen enviaM und Mitgas unterstützen auch in diesem Jahr die Kommunen ihres Einzugsgebietes beim Energiesparen. Im Fonds Energieeffizienz Kommunen stellen sie 345 000 Euro bereit, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. 150 Kommunen in 20 Landkreisen würden davon profitieren, hieß es. Vor allem Projekte der Straßenbeleuchtung stünden hoch im Kurs. Seit dem Start des Fonds 2007 seien bereits 3,8 Millionen Euro in insgesamt fast 1700 Projekt geflossen. Da der Bedarf groß sei, soll er auch im kommenden Jahr wieder aufgelegt werden.

Die enviaM-Gruppe ist nach eigenen Angaben der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas und Wärme. Die Mitgas Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Das Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens.