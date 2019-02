Bagger am Tagebau Garzweiler kurzzeitig besetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen/Erzweiler (dpa/lnw) - Sieben Aktivisten haben am Tagebau Garzweiler zeitweise einen Bagger besetzt. Sie seien nach Eintreffen der Beamten freiwillig wieder herab geklettert und mit zur Wache gekommen, teilte die Polizei Heinsberg am Samstag mit. Nun müsse die Identität geklärt werden. Wie eine RWE-Sprecherin sagte, hatten Mitarbeiter die Besetzer in den frühen Morgenstunden auf dem Bagger entdeckt und die Polizei gerufen. Am Tagebau gebe es zudem eine kleine Demonstration mit rund zehn Teilnehmern mit Transparenten. Alles laufe sehr friedlich ab.