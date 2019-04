Stück für Stück Abschied von der Kohle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - In Jena hat der Abriss des letzten großen Thüringer Kohleschornsteins begonnen. Eine Spezialfirma trage mit einem Baggergerät den 225 Meter großen Koloss nun Stück für Stück von oben nach unten ab, sagte Martin Schreiber, Sprecher des Energieversorgers und Heizkraftwerkbetreibers TEAG, am Donnerstag. Mit dem Turm verschwindet ein sichtbares Symbol des Kohlezeitalters. Im Juli soll von dem 6500 Tonnen schweren Bauwerk aus Betonstahl nichts mehr zu sehen sein. Noch gilt es als höchstes Bauwerk in Thüringen.

Der Abriss besiegele den Ausstieg aus der Kohle, sagte Schreiber. "Jetzt gibt es keinen Weg zurück und wir schließen damit die Hintertür." Der Turm wurde zwar schon viele Jahre nicht mehr genutzt. Theoretisch hätte er aber wieder in Betrieb genommen werden können, erklärte der Sprecher. Früher zogen über ihn die bei der Verbrennung von Braunkohle entstehenden Rauchwolken ab. Das Bauwerk wuchs in die Höhe, damit die Schwaden besser über das in einem Kessel gelegene Jena hinwegtreiben konnten.

Der Energieversorger plant auf dem Gelände nun eine Gasmotorenanlage. Baustart dafür soll im September sein. Wo heute noch der Turm stehe, sei ein Wasserspeicher geplant, hieß es.

Den Turm einfach zu sprengen sei zu gefährlich, erklärte Schreiber. Zum einen sei das Gelände und die Umgebung des Kraftwerks zu dicht bebaut. Zum anderen sei nicht auszuschließen, dass bei der Errichtung Anfang der 1980er Jahre darin möglicherweise gefährliches Material verbaut worden sei. Auch ein kleinerer, 185 Meter hohe Turm auf dem Gelände solle in den kommenden Jahre verschwinden, sagte Schreiber.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hatte Ende Januar ein umstrittenes Konzept für einen Ausstieg Deutschlands aus der klimaschädlichen Energiegewinnung durch Kohle bis spätestens 2038 vorgelegt. Vor allem vier Bundesländer, in denen noch Braunkohle abgebaut wird, sollen deshalb mehrere Milliarden Euro als Ausgleich erhalten: Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.