Direkt aus dem dpa-Newskanal

Husum (dpa/lno) - Die traditionelle Husumer Energie-Messe startet in zehn Tagen mit einem neuen Konzept. Als "New Energy Days" wird die etablierte Messe rund um die Erneuerbaren Energien am 21. März ihre Pforten öffnen. Vier Tage lang werden dann unter einem gemeinsamen Dach die "New Energy Expert" - eine Fachmesse mit begleitendem Kongress - und die "New Energy Home" - eine Publikumsmesse für grünes Leben und Bauen - mit Themen rund um die Erneuerbaren Energien Besucher locken.

In den vergangenen Jahren hatte sich die Husumer Messe gleichzeitig an Fachbesucher und an interessierte Verbraucher gerichtet. Ab diesem Jahr können Experten und Fachbesucher auf der "New Energy Expert" vom 21. bis zum 23. März bei Kongressen, Vortragsveranstaltungen, Seminaren, Workshops und Meetings ihr Wissen austauschen und verbreiten. Auf der Publikumsmesse "New Energy Home" können Besucher vom 22. bis 24. März erfahren, wie sie erneuerbare Energien, Einspartechnologien oder auch Elektrofahrzeuge für sich nutzen können.

Die Veranstalter erwarten an den Messetagen unter anderem Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU), Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).