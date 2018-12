Grüne fordern Abschaltung aller elf Kohlekraftwerke im Land

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Abschaltung aller elf Kohlekraftwerke in Niedersachsen haben die Grünen am Rande der derzeit laufenden UN-Klimakonferenz in Polen gefordert. Als erstes muss aus Sicht der Partei das über 40 Jahre alte Kraftwerk in Mehrum im Kreis Peine vom Netz genommen werden. Die grüne Bundestagsabgeordnete Julia Verlinden aus Lüneburg sagte, allein durch die Abschaltung von Mehrum könnten jährlich 1,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Auch das alte Kohlekraftwerk in Wilhelmshaven müsse schnell vom Netz genommen werden - das hatten die Grünen in Niedersachsen zuletzt bei ihrem Landesparteitag Ende Oktober gefordert.

Auf dem bis Ende nächster Woche laufenden 24. Klimagipfel in Kattowitz wollen die UN-Staaten die Vereinbarungen der Pariser Klimakonferenz von 2015 durch klare Regeln zur Umsetzung ergänzen.