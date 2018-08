Umweltminister präsentiert aktuellen Energiewendebericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Mit einer Gesamtleistung von knapp 11 000 Megawatt stellt Niedersachsen knapp ein Fünftel der bundesweiten Windenergie. Nach Angaben des Umweltministeriums in Hannover lag sie Stand Juni dieses Jahres bei 52 282 Megawatt. Das Bundesland war bundesweit Pionier beim Ausbau der Windenergie - heute stehen 6277 der bundesweit 29 071 Windenergieanlagen in Niedersachsen. Weitere aktuelle Daten stehen im Energiewendebericht, den der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies heute in Hannover präsentieren will. Der Bericht enthält alle zurzeit verfügbaren Daten und Kennzahlen zum Thema.