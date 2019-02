Niedersachsens Industrie verbraucht weniger Energie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Energieverbrauch der niedersächsischen Industrie ist geringfügig zurückgegangen. Wie das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Donnerstag mitteilte, haben die Betriebe im Jahr 2017 zusammen 385 126 Terajoule (TJ) Energie verbraucht. Dies ist im Vergleich zu 2016 ein Rückgang um ein Prozent. Wichtigster Energieträger der Industrie war Erdgas. Es folgen Kohle und Mineralölprodukte sowie Strom. Bundesweit hat Niedersachsens Industrie einen Anteil von neun Prozent am Energieverbrauch.

Zu den Großverbrauchern gehörten die Betriebe der Metallerzeugung und Metallbearbeitung, die chemische Industrie, die Hersteller von Kfz und Kfz-Teilen sowie die Produzenten von Nahrungs- und Futtermitteln.

Ein Terajoule sind 1000 Milliarden Joule. Ein Joule ist nötig, um eine kleine LED-Leuchte eine Sekunde zum Leuchten zu bringen.